Un joven guaraní le escribió una carta a un profesor para disculparse por su rendimiento

El alumno explicó que no comprende bien el idioma

Un estudiante de origen guaraní le escribió una carta a su profesor del colegio secundario para explicarle que su dificultad radica en que no comprende bien el idioma y que, por eso, le resulta muy difícil desempeñarse satisfactoriamente en su rendimiento escolar.

La carta que envió el alumno al profesor Manuel Beccerra dice textualmente: "Perdón profesor por no competar es que no entiendo nada y tengo mucha vergüenza para hablar porq no se ablar mucho en castellano solo en guaraní te pido una disculpa profe perdón. Espero que me entienda profe porque es muy difisil empezar de 0 en otro pais" (sic).

El profesor contó que el taller de acompañamiento funciona como resultado de que el colegio recibe a muchos chicos migrantes, que aprendieron a hablar en guaraní o quechua y que su lengua materna no es el castellano sino una lengua originaria americana. "Los pibes que tienen problemas de lectura y escritura los tienen por causas diferentes: cuando detectamos esto, empezamos a pensar que una experiencia posible era la enseñanza del castellano como segunda lengua", relató.

Becerra planteó la inquietud de que, como país "no estamos formados para esto, ni el Estado financia este tipo de actividades, aunque llegamos a una justificación pedagógica dando más forma a lo que surgió de manera intuitiva, y logramos que nos paguen un par de horas más por semana para armar estos espacios de acompañamiento".

Contó también que el espacio es demandado por algunos alumnos a los que les interesa tener una herramienta más. "Hay pibes que están viniendo de Haití y hablan francés", agregó. El docente refirió que "una intervención netamente pedagógica es animarlo (al estudiante) a que se atreva a expresar".

Explicó: "Uno como docente registra que hay alumnos más callados; se da un debate grupal y siguen callados. Se les pregunta ¿te da vergüenza hablar?, para tener un diagnóstico y decir 'no te preocupes que estamos en la escuela para esto', y necesito comunicárselo para que la escuela diseñe una estrategia".

