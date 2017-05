Alianza de Fuerzas de Resistencia Palestina no reconoce documento de HAMAS

Alwaght- El secretario de la Alianza de Fuerzas de Resistencia Palestina, Jalid Abdul Mayid, ha declarado que no reconoce el nuevo documento político emitido por el Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (HAMAS), ya que la principal cuestión de todos los movimientos, especialmente HAMAS, debe ser enfrentar la ocupación.

“Estamos comprometidos con la liberación de todo el territorio palestino, pero nos oponemos a algunos capítulos del nuevo documento político ya que es posible que abra una puerta para retirarse y encubrir varias actividades políticas por parte de enemigos como Estados Unidos y algunos países árabes”, ha declarado este miércoles Abdul Mayid.

Además ha aseverado que este documento político no es actualmente el principal problema de Palestina y podría provocar contradicciones en este territorio, y no puede ser ejecutado por la “tenacidad” del régimen de Israel.

El jefe de la dirección política de HAMAS, Jaled Mashal, declaró el 1 de mayo, en el nuevo documento político, que este movimiento acepta el establecimiento de un Estado palestino independiente con las fronteras de 1967 y que no reconoce al régimen de Israel. También subrayó que continuará la lucha por liberar a todos los territorios palestinos ocupados desde 1948.

En otras partes de sus declaraciones, Abdul Mayid se ha referido al apoyo de varios países árabes e islámicos a los presos palestinos que están en huelga de hambre y ha subrayado que este apoyo no es suficiente y deben utilizar todas las herramientas políticas y mediáticas para apoyar a los presos que continúan el camino de la Intifada y la resistencia.

Mientras tanto, ha agradecido los apoyos de varios países como Irán, Siria y El Líbano a los prisioneros palestinos y la resistencia.

Más de 1500 prisioneros palestinos iniciaron el pasado 17 de abril una huelga de hambre indefinida para lograr una serie de sus demandas, incluyendo el fin de la negación de las visitas familiares, el derecho a la educación, confinamiento y “detención administrativa”, encarcelamiento sin cargos ni juicio.