Activistas critican a Manama por pretender hospedar una delegación israelí

Alwaght- Las organizaciones de derechos humanos en Bahréin han condenado enérgicamente a los gobernantes bahreiníes por planear hospedar una delegación israelí en una próxima conferencia de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) que se realizará el próximo 11 de mayo.

El régimen de Al Jalifa será anfitrión de una delegación israelí como parte de una candidatura de cooperación durante el 67º Congreso de la FIFA, que se celebrará en Manama, la capital.

En una declaración conjunta emitida el lunes, 12 instituciones de derechos humanos basadas en Bahréin censuraron esta visita planeada, en un momento en que el régimen de Israel está permanentemente pisoteando los derechos, la integridad y las vidas del pueblo palestino, han informado este martes las fuentes estatales.

En este contexto, señalaron que el régimen de Tel Aviv está violando las leyes internacionales y los derechos humanos al intentar romper la determinación de los reclusos palestinos alimentándolos con fuerza.

Además instaron a los líderes de los países regionales a no olvidar ni socavar la cuestión palestina.

A menos que Jordania y Egipto, que tienen relaciones abiertas y diplomáticas con el régimen de Tel Aviv, los gobiernos árabes afirman que no reconocen al régimen de Israel y dicen que normalizarían las relaciones con el régimen de Tel Aviv sólo cuando llegue a un acuerdo con los palestinos, cuyas tierras han sido ocupadas por este régimen.

La postura oficial de Bahréin de no reconocer al régimen de Israel significa que los individuos israelíes normalmente no pueden obtener visas para el país árabe.