Una niña logra escapar de un caimán que la atacó con un simple método

La menor fue atacada por el reptil mientras nadaba en un lago, ubicado en Florida.

Una niña de 10 años de edad de la ciudad estadounidense de Orlando, Florida, logró liberarse de las fauces de un caimán del doble de su tamaño usando un truco que aprendió en un parque de aventuras, informa el canal de televisión WFTV Orlando.

El pasado sábado, la menor estaba nadando en aguas poco profundas en un lago en el parque Moss Park del condado de Orange, cuando fue atacada por un caimán. No obstante, la niña no cayó en pánico y una vez que el reptil la tenía agarrada, ella le tapó las fosas nasales, lo que le hizo abrir sus mandíbulas.

El gerente de Parques y Recreación del condado de Orange, Matt Suedmeyer, señaló, en comunicado reseñado por el medio, que un caimán de dos metros y medio mordió a la menor en una rodilla. "La niña fue trasladada al hospital local con lesiones que no amenazaban su vida", agregó Suedmeyer.

El animal, por su parte, fue abatido por un cazador del parque para evitar que atacara a otras personas. De acuerdo con las autoridades locales, otros parques ubicados frente al mar estarán cerrados la próxima semana, mientras que en Moss Park llevarán a cabo una revisión completa.

