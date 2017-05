Netanyahu rompe el nuevo documento político de HAMAS

Alwaght- El primer ministro del régimen de Israel, Benyamin Netanyahu, ha roto el nuevo documento político emitido por el Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (HAMAS) y lo ha calificado como un documento “lleno de odio” hacia este régimen.

Al expresar su indignación por la emisión de este documento, Netanyahu alegó el domingo que HAMAS busca engañar al mundo a través de este documento.

“El nuevo documento de Hamas dice que Israel no tiene derecho a existir, dice que cada centímetro de nuestra tierra pertenece a los palestinos, dice que no hay solución aceptable que no sea eliminar a Israel...quieren usar su estado para destruir nuestro estado”, alegó.

Netanyahu pronunció estas declaraciones, en un video de 97 segundos transmitido el domingo en las redes sociales.

El jefe de la dirección política de HAMAS, Jaled Mashal, declaró el pasado lunes, en el nuevo documento político, que este movimiento acepta el establecimiento de un Estado palestino independiente con las fronteras de 1967 y que no reconoce al régimen de Israel. También subrayó que continuará la lucha por liberar a todos los territorios palestinos ocupados desde 1948.

“No vamos a renunciar a una pulgada de la tierra de origen palestino”, declaró Jaled Mashal, en una conferencia de prensa en Doha, la capital de Catar.