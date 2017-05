Mujer colombiana se traga 9000 $ tras disputa con su pareja

Una mujer colombiana de 28 años se tragó 9,000 dólares en billetes de 100 para evitar que su ex pareja, con la que rompió al descubrir que le era infiel, se quedara con parte del dinero que recogieron al vender bienes y con el que planeaban irse a Panamá a buscar mejores horizontes.

El caso se registró en la población de Piedecuesta, en el departamento de Santander (oriente), según dijo a periodistas el director seccional de Fiscalía, Carlos González Sarmiento, quien no suministró la identidad de la mujer.

“Ella para evitar que su expareja se quedara con la mitad del dinero decidió ingerirlo”, explicó González, quien dijo que los dólares eran de procedencia lícita y que fueron comprados en casas de cambio de la ciudad.

Además de perder a su compañero sentimental, la mujer dice que cuando fue atendida en un centro hospitalario en donde le extrajeron el dinero, este no estaba completo.

De los 9,000 dólares que la mujer dijo haber tragado, solo aparecieron 5,700 “todos en buen estado”.

