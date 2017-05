Atwan: Pueblo de Gaza y Cisjordania confía en brazo militar de HAMAS

Alwaght- El destacado periodista árabe, Abdel Bari Atwan, escribió el miércoles un informe sobre el nuevo documento político emitido por el Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (HAMAS) y ha subrayado que el pueblo en las ciudades de Gaza y Cisjordania confía en brazo militar de HAMAS, las Brigadas de Ezzedin al-Qassam.

“Los residentes de Gaza y Cisjordania dependen del ala militar de HAMAS, las Brigadas de Ezzedin al-Qassam, que cree que la garantía del grupo de resistencia radica en no inclinarse hacia los métodos comprometedores de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) que no han arrojado nada más que vergüenza y el fracaso”, reza el informe.

En este contexto Atwan se refirió a los Acuerdos de Oslo, firmado entre la OLP y el régimen de Israel y explicó que el pueblo palestino en Gaza y Cisjordania confían en el brazo militar de HAMAS y dicen que esto no permite que HAMAS siga el mismo camino de reconciliación que hizo la OLP.

La OLP y el régimen de Israel firmaron el 13 de septiembre de 1993 en Washington, capital de Estados Unidos, los llamados Acuerdos de Oslo, por los cuales, el entonces presidente palestino, Yaser Arafat, tendió una mano de amistad hacia su enemigo en busca de una solución final para la creación de un Estado palestino.

El también jefe de redacción del diario árabe 'Rai al-Youm' subrayó que los israelíes y sus seguidores europeos y estadounidenses han bailado de alegría después de que HAMAS emitiera el documento y advirtió que ellos buscarán más retirada del grupo de resistencia, lo que significa el reconocimiento del régimen de Israel y la entrega de sus armas.

Además se refirió a la visita del presidente palestino, Mahmud Abás, a Estados Unidos, y declaró que este viaje probablemente traerá mayores problemas para la nación palestina.

En este contexto señaló que no es casualidad que HAMAS emitió el nuevo documento político dos días antes de la visita de Abás a Estados Unidos.

Hamas presentó el pasado lunes un nuevo documento político que acepta la formación de un Estado palestino a lo largo de las fronteras de 1967, sin reconocer al régimen de Israel y dijo que el conflicto en Palestina no es religioso. También subrayó que continuará la lucha por liberar a todos los territorios palestinos ocupados desde 1948.

“No vamos a renunciar a una pulgada de la tierra de origen palestino”, declaró el jefe de la dirección política del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (HAMAS), Jaled Mashal, en una conferencia de prensa en Doha, la capital de Catar.