Muere Sodimejo, el indonesio de 146 años que decía ser el más viejo del mundo

Decía ser la persona más vieja del mundo , pero ese título nunca le fue reconocido de forma oficial. El anciano indonesio Sodimejo, también conocido como Mbath Gotho, acaba de fallecer en la región de la zona oriental de la provincia de Java Central, donde residió hasta sus últimos días. Sostenía que llegó al mundo el 31 de diciembre de 1870, por lo que su documento nacional de identidad marcaba que tenía 146 años.

Según han detallado los medios locales, el funeral de Sodimejo consistió en una pequeña ceremonia auspiciada por su nieto Suryanto y otros familiares. Los restos mortales de este anciano fueron depositados en una tumba que yace junto a una de sus hijas, alumbrada en su cuarto matrimonio y quien murió con 60 años.

La familia compró la lápida de Sodimejo en 1992

El nieto de Sodimejo aseguró al portal de noticias Liputan6 que hacía años que estaban preparados para el fallecimiento de su abuelo. “La madera para cubrir el ataúd fue comprada hace unos 18 años, aunque la lápida se compró allá por 1992”, informó.

“He logrado vivir tantos años porque siempre me cuidó gente que me ama”, decía Sodimejo en un reportaje que le realizó la BBC el año pasado. Su caso llamó la atención de medios de comunicación de todo el mundo. Además, en esa entrevista dio la receta que le ha hecho vivir tantos años: “Siempre traté de ser paciente, de aceptar y siempre tuve la creencia firme de que habría alguien para cuidarme”.

El problema con la edad de Sodimejo residía en que Indonesia sólo empezó a llevar registros oficiales de nacimientos a partir de 1900. No se puede garantizar que las partidas de nacimiento anteriores a esa fecha sean fidedignas. Eso no quita que el carnet de Mbath Gotho sea legítimo.

De ser cierto que ha vivido 146 años, este anciano indonesio sería la persona que ha vivido por más tiempo en el planeta, un récord que actualmente pertenece a la francesa Jeanne Calment. Ella falleció en 1997 a los 122 años

A lo largo de su vida Gotho vio grandes cambios en su país. Según su documentación nació al año siguiente de la inauguración del canal de Suez y el mismo año en que se abolió en Indonesia el sistema de cultivos forzados, una tradición que obligaba a los campesinos a trabajar en plantaciones del gobierno colonial neerlandés dos meses al año.

Pero no son los únicos grandes acontecimiento que sus ojos habrían visto. Cuando él nació aún existían las Indias Orientales Holandesas, ya estaba allí cuando se produjo el despertar nacional, la Segunda Guerra Mundial, la independencia (1945), la era Sukarno (1945-65), el régimen de Suharto (1967-98) y la nueva etapa democrática.

