Hezbolá: Israel y la arrogancia mundial son los dos lados de la misma moneda

Alwaght- El vicesecretario general del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), el sheij Naim Qasem, trazó paralelos entre el régimen de Israel y las potencias arrogantes mundiales al mismo tiempo que añadió que comparten las características de la agresión y la ocupación.

“Si definimos a Israel como un agresor y un ocupante, nuestra evaluación de la arrogancia global es la misma. No trabajan ni para la promoción de la justicia entre países y naciones del mundo, ni para la independencia y los derechos de las personas”, declaró Naim Qasem en una reunión con los delegados de la campaña global por el Retorno a Palestina, en Beirut, capital libanesa.

Además reafirmó que Hezbolá ha expresado en reiteradas ocasiones su apoyo inquebrantable a la resistencia palestina y ha subrayado que apoya la campaña que “sacrifica su sangre por la liberación de todos los territorios palestinos ocupados en lugar de la creación de dos Estados”.

En este contexto, el sheij Naim Qasem señaló asimismo que la resistencia palestina no se limita a una forma particular y la nación palestina ha mostrado gran perseverancia en este sentido.

“Tal conducta ha elevado bastante la esperanza de luchar por más logros dado el hecho de que los palestinos han ofrecido resistencia heroica y han soportado una cantidad inmensa de sufrimiento”, aseveró.

Finalmente reafirmó que Hezbolá apoya la resistencia que garantiza la liberación incondicional y completa de las tierras palestinas para que los palestinos puedan regresar a su patria con honor y dignidad.

El jefe de la dirección política del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (HAMAS), Jaled Mashal, declaró el lunes, en el nuevo documento político, que este movimiento acepta el establecimiento de un Estado palestino independiente con las fronteras de 1967 y que no reconoce al régimen de Israel.