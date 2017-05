Expremier de El Líbano inicia huelga de hambre en apoyo a presos palestinos

Alwaght- El ex primer ministro del El Líbano, Salim al-Hos, ha iniciado huelga de hambre para solidarizarse con los presos palestinos que ya cumplen 16 días de huelga de hambre en las cárceles israelíes.

Pese a su mala condición física y envejecimiento, Al-Hos ha tomado esta medida en apoyo a los derechos y necesidades de los presos palestinos.

Al-Hos, de 87 años de edad, declaró que su decisión tiene como objetivo expresar prácticamente su apoyo a “la Intifada por la dignidad y libertad de los cautivos”.

Hasta el momento no está determinado cuantos días durará su huelga de hambre, según las fuentes estatales.

Las Brigadas de Ezzedin al-Qassam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (HAMAS), dio el martes ultimátum de 24 horas al régimen de Israel para responder las demandas de los presos palestinos o pagarán alto precio.

Así lo afirmó el portavoz de Ezzedin al-Qassam, Abu Obeida, quien no explicó cuáles serían las respuestas potenciales, pero señaló que el número de prisioneros demandados en futuros intercambios sería incrementado.

Además instó a los palestinos en Cisjordania a celebrar protestas en las calles en un “día de ira” para mostrar su solidaridad con los huelguistas de hambre.

Más de 1500 prisioneros palestinos iniciaron el pasado 17 de abril una huelga de hambre indefinida para lograr una serie de sus demandas, incluyendo el fin de la negación de las visitas familiares, el derecho a la educación, confinamiento y “detención administrativa”, encarcelamiento sin cargos ni juicio.

Esta iniciativa, tomada con motivo del Día Nacional de la Solidaridad con los Presos, fue dirigida por Marwan Barghouti, el líder del Movimiento Palestino de Liberación Nacional Al-Fatah, quien fue arrestado en 2002 por supuestos cargos de ataques a soldados israelíes, entre otros.