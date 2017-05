HAMAS acepta un Estado palestino con fronteras de 1967 sin reconocer a Israel

Alwaght- El jefe de la dirección política del Movimiento de Resistencia Islámica Palestina (HAMAS), Jaled Mashal, declaró que este movimiento acepta el establecimiento de un Estado palestino independiente con las fronteras de 1967 y que no reconoce al régimen de Israel.

“Hamas defiende la liberación de toda Palestina pero está dispuesto a apoyar al Estado en las fronteras de 1967 sin reconocer a Israel ni ceder ningún derecho”, declaró el lunes Mashal en una conferencia de prensa en Doha, la capital de Catar, donde anunció el nuevo documento de política de HAMAS.

Además subrayó que el nuevo documento, llamado Documento de Principios y Políticas Públicas, no equivale en modo alguno al reconocimiento del régimen de Israel.

“No queremos diluir nuestros principios, pero queremos ser abiertos. Esperamos que este documento marquen un cambio en la postura de los Estados europeos hacia nosotros”, señaló Mashal y aseveró que “no habrá reconocimiento de la legitimidad de la entidad sionista”.

Mashal pidió también, en este documento, el regreso de los refugiados y desplazados palestinos a los hogares de los que fueron expulsados, una posibilidad que el régimen de Tel Aviv rechaza por el desequilibrio demográfico que le supondría.

“Resistir a la ocupación con todos los medios y métodos es un derecho legítimo garantizado por las leyes divinas y por las normas y leyes internacionales. En el centro de ellas reside la resistencia armada, considerada como la opción estratégica para proteger los principios y los derechos del pueblo palestinos”, según el documento.

Por su parte el régimen de Tel Aviv alegó que el nuevo documento es “una cortina de humo” que no representa ningún cambio real e intenta engañar al mundo.

“HAMAS está intentando engañar al mundo, pero no tendrá éxito”, alegó un portavoz del primer ministro del régimen de Israel, Benyamin Netanyahu.

HAMAS es un movimiento poderoso en la lucha contra el régimen de Israel, que desde 2007 ha llevado a cabo tres guerras contra el territorio palestino, donde ha matado a miles de personas.