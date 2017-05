Miles protestan contra políticas de Trump en 100 días de su presidencia

Alwaght- Miles de estadounidenses celebraron el domingo manifestaciones frente a la Casa Blanca, en Washington, la capital, para protestar contra las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En estas manifestaciones, coincididas con la fecha en la que se cumplen los 100 días en el poder de Trump, los participantes gritaban consignas contra las políticas del presidente y exigieron su destitución.

Trump una vez mencionó que retiraría a Estados Unidos del Acuerdo de París firmado por más de 190 países para frenar el calentamiento global.

Por lo tanto, el tema central de la marcha era el cambio climático, mientras tanto los manifestantes aprovecharon la ocasión para protestar contra otros aspectos del mandato de Trump, como la reforma de la sanidad pública y su postura hacia las minorías raciales y étnicas, entre otros.

Los manifestantes también portaban pancartas en las que se leían “Trump desacreditado”, “Trump el mentiroso: negacionista” y “La negación no es una política”.

Uno de los manifestantes denunció que tras haber pasado 100 días de su presidencia, Trump no sólo no ha cumplido con sus promesas electorales, sino ha hecho todo lo contrario, es decir mantuvo buenas relaciones con Arabia Saudí y atacó a Siria.

Manifestaciones parecidas también fueron celebradas en otras ciudades del país como Boston, Los Ángeles, Miami o Chicago.