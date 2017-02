EEUU busca desplegar cazas F-35 en Oriente Medio

Alwaght- Estados Unidos tiene previsto desplegar “en un futuro no muy lejano” varios cazas F-35 en Oriente Medio presuntamente para luchar contra el grupo terrorista Daesh.

Así lo anunció el jefe saliente del Comando de Combate Aéreo estadounidense, el general Herbert Carlisle, quien añadió que el despliegue de los cazas está planeado dentro de unos años y “sería una ayuda significativa para las unidades aéreas de Estados Unidos desplegadas en Siria e Irak”.

Además aseveró que Estados Unidos planea enviar en los próximos meses destacamentos del F-35s a Europa y a la zona Asia-Pacífico, antes de desplegarlos en la región de Oriente Medio.

De acuerdo con Carlisle, los militares rusos y sirios han desplegado en el país árabe significativas fuerzas de sistemas de defensa antiaérea para proteger las instalaciones más críticas.

“Si nos fijamos en varias zonas de Siria, veremos una amenaza antiaérea bastante densa. (…) Tratamos de apaciguar los conflictos. Por supuesto, tratamos de asegurarnos de que saben que no deben revelar nuestros aviones, pero estos sistemas están operando en ese ambiente. (…) Sus radares están activos”, señaló Carlisle.

F-35 está diseñado por un equipo de la industria aeroespacial liderado por la empresa “Lockheed Martin” y las empresas estadounidenses “Northrop Grumman” y “Pratt and Whitney” y la empresa inglés “BAM sistemas” son los socios principales de este proyecto.

A principios del mes en curso, el Departamento de Defensa de Estados Unidos y Lockheed Martin anunciaron un acuerdo por unos 8500 millones de dólares por 90 cazas F-35, el precio más bajo hasta la fecha para el programa más caro del Pentágono.

Al aprovecharse de las discrepancias entre varios países regionales, Estados Unidos intenta intensificar esta situación y envía armas a Oriente Medio para proteger sus intereses en la región.