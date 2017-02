Jefe del servicio de Inteligencia saudí realiza viaje secreto a Israel

Alwaght- El jefe del servicio de Inteligencia saudí, Jaled Hamidan, realizó la semana pasada un viaje secreto a los territorios ocupados palestinos.

De acuerdo con las fuentes locales, Hamidan realizó una visita de dos días a Al-Quds (Jerusalén) y Ramalá el martes y miércoles, aunque esto no han sido confirmado oficialmente por el régimen de Israel y los palestinos.

Hamidan viajó a Al-Quds con el fin de analizar cuestiones de seguridad relacionadas con una conferencia regional, que fue propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro del régimen de Israel Benyamin Netanyahu cuando se reunieron el 15 de febrero en Washington, capital estadounidense.

En su viaje a Ramalá asimismo intentó advertir a los palestinos que no reforzaran sus lazos con Irán, según las fuentes locales.

No se trata de la primera vez que surgieron noticias sobre las visitas de funcionarios saudíes a los territorios ocupados, considerado por las naciones musulmanas, incluido el pueblo saudí, como su principal enemigo.

En julio de 2016, un general saudí jubilado visitó Tel Aviv, lo que sugiere que Al Saud se está acercando al principal enemigo, el régimen israelí.

En cuanto a las relaciones saudí-israelíes cabe mencionar que el exjefe de la inteligencia militar del régimen de Israel, el general retirado Amos Yadlin (2006–2010) reveló que Arabia Saudí ofreció apoyo informático al régimen de Israel en la guerra de los 33 días con el Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá).