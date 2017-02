Peter Neumann: CGRI no es una organización terrorista

Alwaght- El representante especial de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europea (OSCE), Peter Neumann, ha declarado que el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), no es una organización terrorista y no debe considerarlo así.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Neumann ha criticado al analista antiiraní de Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, y ha expresado explícitamente que se opone a considerar a Irán terrorista.

Esto se produjo después de que Fitzpatrick abogara por poner al CGRI en la lista de las organizaciones terroristas y poner otras sanciones a Irán.

“Al igual que con los Hermanos Musulmanes, el principal argumento en contra de designarlos como organización terrorista es que no son uno”, declaró Neumann en Twitter.

Esta postura de Neumann provocó las críticas de varios expertos terroristas estadounidenses que dijeron que estas declaraciones no ayudarán a los funcionarios europeos a combatir una creciente amenaza de terroristas radicales.

Neumann escribió el martes estas declaraciones en Twitter, un día antes de ser nombrado como representante especial en la radicalización de la OSCE.