Cómo, dónde y a qué hora ver el eclipse "anillo de fuego" de este domingo

Este 26 de febrero se podrá ver en todo el país el primer eclipse solar del año. Este tiene la particularidad de ser anular, es decir, la Luna no alcanzará a cubrir completamente en Sol, por lo que le deja un anillo de luz a su alrededor.

Este domingo 26 de febrero se podrá ver, en gran parte del territorio nacional, el primer eclipse solar del año, fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra.

Sin embargo, este tiene la particularidad de ser anular. Esto quiere decir que por encontrarse la Luna relativamente lejos de la Tierra en su órbita al momento del eclipse, se verá ligeramente más pequeña que el Sol y no alcanzará a cubrirlo completamente, dejando un perfecto anillo de luz a su alrededor.

Este comenzará a eso de las 09:19 horas y se extenderá por más de dos horas del domingo.

DÓNDE SE VERÁ

Este evento podrá observarse de modo parcial en todo el país, sin embargo, su plenitud sólo se verá en el sur de nuestro país, en la provincia de Chubut (Argentina), en el sur de Angola y el norte de Zambia, debido al recorrido que realizará.

CÓMO VERLO EN VIVO

Hasta el momento, el sitio especializado Slooh transmitirá vía streaming el eclipse. Para seguirlo el domingo por la mañana, haz click AQUÍ.

Además, la empresa de televisión y banda ancha, Liberty Global, anunció que realizará una transmisión en vivo. desde las 09:30 hrs. La emisión se efectuará desde Coyhaique, la que se hará desde un telescopio, acompañado de una cámara de 360°. Para poder verlo deberás ingresar al sitio web de la Fundación VIVEChile, de VTR, quienes también están a cargo del evento.

Por otra parte, el Museo Interactivo Mirador ubicará, desde las 9.30 horas, cuatro telescopios de tipo Galileoscopios, acondicionados con máscaras para generar sombra, que permitirán proyectar el eclipse en todas sus etapas. La actividad es gratuita.

RECOMENDACIONES PARA NO DAÑAR LA VISTA

Sabido es que mirar directamente el sol puede causar daño en la visión y este fenómeno astronómico no es la excepción.

Para no sufrir daños y disfrutar del eclipse, el Núcleo de Astronomía de la Universidad Diego Portales, entrega algunas recomendaciones:

• Proyectar la imagen del Sol eclipsado sobre una pantalla o superficie, por ejemplo, a través de una lupa.

• Verlo a través de un filtro certificado para mirar eclipses.

• Verlo a través de un telescopio con filtro certificado en frente del telescopio.

Además, indican que no sirven como filtro los vidrios ahumados, las radiografías, los CDs y gran parte de los lentes de sol que venden en el comercio.

