Trump piensa seriamente en trasladar la embajada de EEUU a Al-Quds

Alwaght - El nuevo presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que está estudiando seriamente el traslado de la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Al-Quds.

Trump en una entrevista concedida al periódico israelí, Israel Hayom, al señalar que el asunto se ha discutido durante muchos años y no es una decisión fácil, reiteró que lo está pensando muy seriamente.

Asimismo se refirió a la construcción de nuevos asentamientos en los territorios ocupados palestinos, manifestando posiciones contrarias a las que anunciaba durante la campaña electoral.

En esta línea declaró que la extensión de colonias israelíes impide el progreso del proceso de paz ya que cada vez que se toma tierra para un asentamiento queda menos territorio para ser negociado por los israelíes y los palestinos.

En este sentido mostró su esperanza para que los palestinos hagan concesiones, mientras pidió al régimen israelí que actué razonablemente en el proceso de paz con el fin de lograr un acuerdo que sea para todas las partes.

"Actualmente estamos en un proceso que ha transcurrido durante un tiempo largo. Décadas. Mucha gente piensa que no se puede hacer. Y mucha gente inteligente a mí alrededor dice que ustedes no pueden conseguir un acuerdo. Yo no opino igual. Creo que podemos lograr un acuerdo y que necesitamos alcanzarlo", destacó Trump.

Las declaraciones de Trumb tuvieron lugar días antes de su encuentro con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el próximo miércoles 15 de febrero en Washington.