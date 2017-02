El nuevo desplante de Donald Trump a Melania

La primera dama se ha mantenido alejada de los focos desde el día de la investidura de su marido

Tras dos semanas sin dejarse ver en público Melania Trump ha reaparecido nuevamente en su llegada a Florida para asistir el pasado sábado por la noche al baile anual de la Cruz Roja.

Sin embargo, como ha ocurrido en otras ocasiones su presencia no ha pasado inadvertida y mucho menos la de su esposo Donald Trump, presidente de EE.UU.

Según medios internacionales, en esta reaparición Melania volvió a sufrir un desplante de parte de su pareja, luego que ella le tomara la mano. Él la sostuviera y tras darle dos palmaditas se la soltara inmediatamente.

Una experta en lenguaje no verbal, explica que el gesto de unir las manos en una pareja es señal de unidad, pero en este caso el mandatario expresa sin palabras que quiere mantener su imagen de dominante, según detalla el diario Daily Mail.

La experta asegura también que las palmaditas dadas por el magnate son un signo claro de "no es el momento de darme la mano".

Desde que su marido, Donald Trump, tomara posesión como presidente el pasado 20 de enero, la exmodelo eslovena no había hecho ninguna aparición pública.

