División Aeroespacial del CGRI comienza ejercicios de defensa

Alwaght- La División Aeroespacial del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CGRI) ha iniciado este sábado la fase principal de los ejercicios de defensa en la provincia de Semnan (noreste).

La nueva etapa de los ejercicios ‘Defensores del Límite de Velayat’ se realiza en un área de 35 mil kilómetros cuadrados, tras una fase preliminar de cinco días.

Esta maniobra tiene como objetivo demostrar el poder de Irán, el mando de inteligencia y la preparación de la defensa para contrarrestar cualquier amenaza.

Entre los sistemas de misiles que serán probados durante las maniobras destacan los sistemas de misiles ‘3 de Jordad’, ‘Tabas’ y ‘Sayad2’, y los sistemas de radar de largo alcance ‘Qadir’ y medio alcance ‘Matla-Al-Fayr’, así como los sistemas ‘Raad’ y ‘Kavosh’.

Esto se produjo en medio de creciente beligerancia contra Irán por parte de la administración del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Recientemente, y ante las declaraciones hostiles de Estados Unidos, altos funcionarios iraníes han expresado la disposición de Irán a defenderse. En realidad, los simulacros del CGRI se realizan para mostrar dicha preparación.

La República Islámica de Irán siempre ha destacado que su fuerza militar y programa de misiles no representan una amenaza para otros países y tiene fines defensivos.

Las autoridades iraníes también han declarado en reiteradas ocasiones que estas maniobras y programas de misiles del país persa no contradicen sus compromisos con respecto al Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés) e incluso no violan la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).