Bagdad rechaza declaraciones de Trump sobre el papel de Irán en Irak

Alwaght- El Gobierno de Irak rechazó las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Irán “asume el control” del vecino país árabe.

“Irak es un país independiente, y no influido por ningún otro Estado”, declaró el jueves Saad al-Hadithi, portavoz de la oficina del primer ministro iraquí, Haidar al-Abadi, en un comunicado.

Además aseveró que Irak toma decisiones libre e independientemente y la integridad territorial del país es respetable.

El comunicado indicó asimismo que el Gobierno iraquí no tolera ninguna medida invasiva o intervencionista contra el Estado árabe por ningún otro país.

“Tenemos relaciones recíprocas e intereses con muchos otros países del mundo y vecinos. Sin embargo, estas relaciones no han sido moldeadas en base a la negligencia por la integridad territorial y la independencia de Irak en la toma de decisiones”, reza el comunicado.

Esto se produjo un día después de que Trump, en su cuenta de Twitter, acusara a Irán de intervenir en los asuntos internos de Irak. “Irán está capturando rápidamente más y más de Irak”, declaró el magnate inmobiliario.

Tanto las autoridades iraquíes como iraníes han afirmado en reiteradas ocasiones que la presencia de fuerzas y los asesores militares iraníes en Irak y Siria, especialmente, el comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), el general de división Qasem Soleimani, en Bagdad (capital iraquí), responde a la solicitud de los gobiernos de estos dos países para luchar contra los terroristas.