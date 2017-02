Informe: Trump amenaza con enviar tropas estadounidenses a México

Alwaght- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con enviar tropas estadounidenses a México para detener a los “bad hombres”, a menos que el Ejército mexicano haga un mayor esfuerzo para detenerlos, según un informe.

Así lo informó la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP), con base en una parte de la transcripción de la conversación telefónica que sostuvieron la semana pasada el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y Donald Trump.

“No están haciendo lo necesario para detenerlos. Creo que su ejército está asustado. El nuestro no, así que podría enviarlo para que se haga cargo”, declaró Trump en dicha conversación telefónica.

Esto se produce mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó el miércoles dicho informe y declaró que estaba basado “en absolutas falsedades” y lo calificó de “fabricado”.

“Las afirmaciones que usted hace sobre dicha conversación no corresponden a la realidad de la misma”, reza el comunicado de la Cancillería mexicana. “El tono fue constructivo y se llegó al acuerdo entre los presidentes de seguir trabajando y de que los equipos se seguirán reuniendo de manera frecuente para construir un acuerdo que sea positivo para México y para Estados Unidos”, añadió.

Según las fuentes oficiales, Peña Nieto y Trump acordaron reunirse en el futuro durante la llamada telefónica que se produjo después de la cancelación de la reunión del pasado 31 de enero, por la decisión de Trump para construir un muro en la frontera con México.

Todo esto se produjo después de que Trump firmara el pasado miércoles la orden ejecutiva para construir el muro que se extenderá a lo largo de los cerca de 3200 kilómetros de la frontera de Estados Unidos y México.