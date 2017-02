CSNU celebra reunión de emergencia sobre prueba de misiles de Irán

Alwaght- A petición de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) convocó el martes una sesión de emergencia para abordar las supuestas acusaciones contra Irán sobre la reciente prueba de misiles balísticos.

“El ensayo de misiles balísticos de medio alcance realizado por Irán el último fin de semana es absolutamente inaceptable”, declaró el martes la embajadora de Estados Unidos en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley.

Además alegó que Irán “sabe que no debe estar haciendo pruebas de misiles balísticos”, aseveró Haley al mismo tiempo que rechazó las afirmaciones de Teherán sobre que la prueba de misiles no viola la resolución 2231 del CSNU.

Según Haley, Irán realizó el 29 de enero un ensayo de misiles de medio alcance, durante el cual lanzó misil que es capaz de llevar una carga útil de 500 kilogramos y tiene un alcance de 300 kilómetros.

A su vez, Rusia defendió el derecho de Irán a realizar ensayos de misiles balísticos y subrayó que la resolución del CSNU no le prohíbe a realizar estas pruebas.

Los funcionarios iraníes no han confirmado tal prueba. Pero la misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas declaró el lunes que había pedido al CSNU que discutiera el lanzamiento, alegando que desafiaba las resoluciones de la ONU.

Teherán ha rechazado esas acusaciones y ha asegurado que todos sus misiles de largo, corto y medio alcance como los misiles balísticos, tienen carácter defensivo y ninguno de ellos son capaz de portar ojivas nucleares.