Irán advierte a EEUU que no cree nuevas tensiones por programa de misiles

Alwaght- El canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, ha advertido este martes a Estados Unidos que no cree nuevas tensiones por el programa de misiles del país persa.

Zarif ha pronunciado estas declaraciones en una rueda de prensa conjunta celebrada en Teherán, capital iraní, con su par francés, Jean-Marc Ayrault, durante la cual ha subrayado que Irán no espera el permiso de nadie para defenderse a sí mismo.

En este contexto, Zarif ha reiterado que el programa de misiles de Irán no contradice sus compromisos con respecto al Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés) e incluso no viola la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).

Además ha aseverado que Irán siempre ha cumplido con sus compromisos frente al JCPOA, mientras que la otra parte, especialmente Estados Unidos, no lo ha hecho.

Esto se produjo después de que los funcionarios estadounidenses e israelíes alegaran que Irán realizó recientemente una prueba de misiles balísticos.

Los funcionarios iraníes no han confirmado tal prueba. Pero la misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas declaró el lunes que había pedido al CSNU que discutiera el lanzamiento, alegando que desafiaba las resoluciones de la ONU.

Por lo tanto, el CSNU ha decidido celebrar este martes una reunión de emergencia a petición de Washington.

Teherán ha rechazado esas acusaciones y ha asegurado que todos sus misiles de largo, corto y medio alcance como los misiles balísticos, tienen carácter defensivo y ninguno de ellos son capaz de portar ojivas nucleares.