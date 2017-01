American Interest: Rusia no cambia su postura hacia Irán por Trump

Alwaght- La revista estadounidense American Interest considera como poco probable que Moscú cambie su postura hacia Irán para acercarse a Donald Trump.

De acuerdo con el artículo publicado bajo el título de “¿Podría Trump desintegrar Rusia e Irán?”, (Could Trump Pry Russia and Iran Apart?, en inglés), una profunda falta de confianza entre Washington y Moscú causó fracaso de los acuerdos entre estos países.

En este sentido asegura que esta falta de confianza, aumentada en particular durante los últimos años, no se puede desaparecer rápidamente con la llegada de una nueva Administración en Estados Unidos.

Aunque después de la Guerra Fría todas las administraciones estadounidenses han intentado restablecer relaciones con los rusos, pero hasta ahora estos esfuerzos han sido frustrados, subraya el texto.

“Si (el presidente ruso, Vladimir) Putin espera mantener su condición de actor influyente en Oriente Medio, no puede ignorar fácilmente su relación con Irán y sus intereses tácticos, que se proveen mediante los lazos con Teherán”, indica la nota.

Asimismo añade que es probable que Rusia, como parte del acuerdo sirio, ayude a reducir el papel de Irán en Siria, pero no es capaz de eliminar completamente al país persa de la región, como lo que espera el nueve presidente de EEUU.

En este contexto el portal estadounidense Bloomberg aseguró anteriormente que la mayor parte de los esfuerzos diplomáticos del Gobierno de Trump se concentra en persuadir a Rusia para romper sus lazos con Irán.