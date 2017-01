ONU advierte sobre grave situación humanitaria en Yemen

Alwaght- El subsecretario general de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Stephen O'Brien, advirtió sobre grave situación humanitaria en Yemen debido a las continuas agresiones saudíes y afirmó que este país podría enfrentar hambre en 2017.

“Si no hay acciones inmediatas, la hambruna es ahora un escenario posible para 2017”, declaró O'Brien en un discurso ofrecido el jueves ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU). “El conflicto en Yemen es ahora el principal impulsor de la mayor emergencia de seguridad alimentaria en el mundo”, aseveró.

Además expresó su preocupación por la difícil situación de los niños yemeníes y añadió que cada 10 minutos un niño menor de 10 años muere por “causas prevenibles”.

De acuerdo con esta organización, 14 millones de personas están ahora mismo en situación de inseguridad alimentaria y la mitad de ellas de forma severa, lo que supone que no se pueden alimentar adecuadamente o que frecuentemente no tienen qué comer.

Según la ONU, al menos 2 millones de yemeníes necesitan recibir comida de emergencia para sobrevivir y 2,2 millones de niños sufren malnutrición.

Yemen ha sido testigo de ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudí contra Yemen, desde marzo de 2015, los que tratan de socavar el movimiento popular Ansarolá y restaurar al expresidente fugitivo Abdu Rabu Mansur Hadi en el poder.

Desde entonces, más de 4000 civiles han muerto como consecuencia de los incesantes ataques saudíes, según las Naciones Unidas.