Primera ministra británica insta a EEUU a no retirarse del mundo

Alwaght- La primera ministra británica, Theresa May, instó el jueves a Estados Unidos a no apartarse del mundo para evitar un “eclipse de Occidente”.

May llamó a “renovar la relación especial” entre Washington y Londres y pidió a su aliado que no se aleje de los problemas mundiales “cuando las amenazas son reales”.

La diplomática británica pronunció estas declaraciones en un discurso en Filadelfia, donde aconsejó al Gobierno del nuevo presidente Donald Trump “tener cuidado” con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin.

El magnate inmobiliario ha elogiado en reiteradas ocasiones la figura de Putin y se ha mostrado muy interesado en mejorar las relaciones de Washington con Moscú.

“Con el presidente Putin, mi consejo es relacionarse con él pero tener cuidado”, aseveró May, al advertir sobre el aumento de “asertividad” de Rusia y China en las cuestiones del mundo.

Además ofreció la ayuda de su país a Estados Unidos para liderar juntos en el extranjero.

Trump y May se reunirán este viernes en Washington para abordar diversos temas bilaterales y mundiales. May será el primer líder extranjero en mantener una reunión en la Casa Blanca con Trump, que se convirtió el pasado 20 de enero en el presidente número 45 de Estados Unidos.