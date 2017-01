Trump firmará orden ejecutiva para reducir financiación a la ONU

Alwaght- El presidente de Estados Unidos Donald Trump prepara órdenes ejecutivos para reducir drásticamente la financiación de las Naciones Unidas por parte de Washington.

Esta medida se considera como un duro golpe para muchas agencias de las Naciones Unidas que dependen de los miles de millones de dólares en financiación estadounidense para tareas como ayuda a refugiados o mantenimiento de la paz, ha informado el diario estadounidense The New York Times.

Una orden, que Trump intenta firmar más pronto, busca eliminar el financiamiento de agencias de las Naciones Unidas u organismos internacionales que apoyen el aborto y que reconozcan a la Autoridad Palestina o a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

Además ordena poner fin a la financiación de agencias u organizaciones que impulsen cualquier actividad que evada las sanciones impuestas a Irán y Corea del Norte, o que estén controladas o influenciadas por países considerados por Washington como “auspiciantes del terrorismo”, según el diario.

La orden exige asimismo reducir en al menos 40 por ciento los fondos de Estados Unidos destinados a las organizaciones internacionales.

Si se firma esta orden, eliminaría esencialmente una operación global de mantenimiento de la paz que está presente en 16 países.

De acuerdo con The New York Times, otro decreto ordena la revisión de todos los tratados multilaterales actuales y pendientes que no estén directamente relacionados con “la seguridad nacional, la extradición o el comercio internacional”.

Tras su investidura el pasado viernes, Trump ha firmado varios decretos como la construcción de muro en la frontera con México así como bloquear la emisión de visados a personas de varios países con población mayoritariamente musulmana, incluida Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.