La OMS en alerta máxima ante rápida propagación de la gripe aviar en el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentra en alerta máxima ante la rápida propagación de brotes de gripe aviar, con casos reportados en cerca de cuarenta países desde el pasado septiembre. “Pido a los países que vigilen atentamente los focos de gripe aviar en aves y los casos humanos que puedan estar relacionados con ellos”, ha afirmado la directora general de la OMS, Margaret Chan.

En su intervención durante la primera sesión del Comité Ejecutivo de la Organización, Chan indicó que en dos situaciones no se ha podido excluir el contagio entre personas, aunque, de haber ocurrido, no fueron situaciones de transmisión sostenida del virus.

La gripe aviar, de acuerdo con la OMS, es una enfermedad infecciosa de las aves causada por las cepas tipo A del virus de la gripe. Los virus de la gripe aviar normalmente no infectan a los seres humanos. Sin embargo, se han dado casos de cepas hiperpatógenas que han provocado enfermedades respiratorias graves en las personas.

Existe la preocupación de que el virus pueda mutar y adquirir la capacidad de transmitirse fácilmente entre humanos, lo que aumentaría el riesgo de una pandemia de gripe.

Cepas

Varios de los brotes reportados a la Organización corresponden a tipos de virus altamente infecciosos en aves de corral y en aves salvajes.

De las cepas virales que han saltado al ser humano, Chan mencionó el caso del virus H7N9, que circula en China desde 2013 y que ha ocasionado más de un millar de casos, con una mortalidad del 38,5 por ciento.

También han aparecido últimamente nuevas cepas, como la H5N6, que está provocando un grave brote en Asia y que proviene del intercambio genético de cuatro diferentes virus, según explicó.

Brotes de gripeaviar se han reportado, además de en China, en países tan distantes como Chile, Croacia, Japón y Taiwán.

La situación se ha agravado desde diciembre, con un aumento inesperado y fuerte de casos, por lo que Chan pidió a todos los países cumplir con su deber de detectar e informar rápidamente de los casos humanos que sean identificados.

“No podemos permitirnos pasar por alto señales de alerta”, sentenció en un discurso en el que pasó revista a los logros de la organización que dirigirá hasta mediados de este año, tras diez años en el cargo.

El Comité Ejecutivo de la OMS, una instancia de decisión compuesta por 34 países miembros, se reúne entre hoy y el 1 de febrero para -entre otros asuntos- elegir a los tres candidatos que presentará a la Asamblea General de la Organización para reemplazar a Chan.

Esa elección tendrá lugar en mayo próximo.

