Emiten declaración final de conversaciones sobre Siria en Astaná

Alwaght- Este martes se ha emitido la declaración final de las conversaciones sobre Siria que han sido celebradas entre el Gobierno de Damasco y la oposición en Astaná, capital kazaja.

En esta declaración, leída por el canciller de Kazajistán, Kairat Abdrajmánov, las partes reafirmaron que no existe ninguna solución militar al conflicto sirio e insistieron en una salida política pacífica, basada en una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).

Además insta a los grupos opositores a participar en los diálogos sirios que se celebrarán el próximo mes de febrero en la ciudad suiza de Ginebra al mismo tiempo que insiste en luchar contra los grupos terroristas como Daesh y el Frente Al-Nusra.

“Las delegaciones de la República Islámica de Irán, la Federación Rusa y la República de Turquía (…) apoyan el deseo de los grupos armados de oposición de participar en la próxima ronda de las negociaciones entre el Gobierno y la oposición bajo el égida de la ONU en Ginebra el 8 de febrero de 2017”, reza el comunicado.

La declaración también indicó que Rusia, Irán y Turquía establecerán un mecanismo tripartito para el cumplimiento y garantía de la tregua en Siria.

“Se ha tomado la decisión de crear un mecanismo trilateral para vigilar que se cumpla plenamente el cese de hostilidades y no haya provocaciones”, según la declaración.

Además exige que todas las partes garanticen una reducción considerable de las acciones violentas, una construcción de la confianza y una garantía de un acceso sin limitaciones de la ayuda humanitaria.

Las conversaciones indirectas de paz iniciaron el lunes entre el Gobierno sirio y la oposición en Astaná, las cuales forman parte del acuerdo de tregua que entró en vigor el 30 de diciembre en Siria y que, sin embargo, deja fuera a grupos terroristas como Daesh y Frente Al-Nusra.

Se trata de la primera vez que Estados Unidos no desempeña un papel en los diálogos de paz celebrados sobre Siria.

La crisis en Siria, iniciada desde 2011, ha dejado 280 mil personas muertas y ha obligado a la mitad de la población a huir de sus hogares. Por el momento, han fracasado los múltiples intentos de poner fin al conflicto.