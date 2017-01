Bloomberg: Arabia Saudí no puede comprar influencia militar

Alwaght- Al considerar los fracasos militares y políticos de Arabia Saudí en Oriente Medio, Bloomberg anunció que Riad no puede comprar influencia militar.

Bloomberg se refirió, en un informe, a las agresiones que ha iniciado Arabia Saudí contra Yemen desde marzo de 2015 y afirmó que esta guerra ha durado mucho pese a que un país rico, con mejores armas, ha atacado a un país pobre.

En Siria asimismo, las fuerzas sirias expulsaron a hombres armados, apoyados por Arabia Saudí, de la provincia noroccidental de Alepo, lo que se considera otro fracaso de Riad en la región.

Por otra parte, Egipto que ha utilizado y gastado dólares saudíes, ya no tiene la voluntad de seguir la política exterior de Arabia Saudí, por diversas discrepancias.

Esto se produce en un momento en que Arabia Saudí sufre de una mala situación económica dentro del país e impone medidas de austeridad sin precedentes debido a una crisis fiscal provocada por un fuerte descenso de los precios del petróleo.

De acuerdo con este informe, pese a todas las situaciones mencionadas, Arabia Saudí busca enfrentar con la influencia de Irán en la región de Oriente Medio, especialmente en Yemen.

La economía de Arabia Saudí se enfrenta a un mayor reto debido a los apoyos ofrecidos a los grupos terroristas en Siria e Irak y las agresiones iniciadas desde marzo de 2015 contra Yemen, entre otras medidas.

Tras haber pasado más de 21 meses del inicio de los ataques militares contra Yemen, Arabia Saudí no ha logrado ninguno de sus objetivos y esta guerra le costó grandes cantidades de dinero.