Padrés pide con huelga de hambre cambio de penal para su hijo

El ex gobernador pide que sea movido del Altiplano a un penal del fuero común.

El ex gobernador Guillermo Padrés Elías inició una huelga de hambre al interior del Reclusorio Oriente para pedir que su hijo sea trasladado a un penal del fuero común.

Guillermo Padrés Dagnino, hijo del ex mandatario de Sonora, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) del Altiplano, en el Estado de México, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El ex gobernador inició la huelga de hambre ayer, por lo que dos visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acudieron para persuadirlo de que desista su protesta.

Padrés Elías está consumiendo únicamente agua, miel y limones y se reportó que su estado de salud es estable.

El pasado 16 de noviembre se le dictó auto de formal prisión al ex mandatario y se ordenó que permanezca recluido en el Reclusorio Varonil Oriente.

Ese mismo día, el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales decretó auto de formal prisión en contra de Guillermo Padrés Dagnino y determinó su reclusión en el penal del Altiplano.

