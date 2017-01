Irán seguirá actividades nucleares ante violaciones de EEUU

Alwaght- El jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), Ali Akbar Salehi, subrayó el sábado que Irán seguirá sus actividades nucleares ante violaciones del nuevo Gobierno de Estados Unidos.

“Podemos fácilmente retroceder y regresar... no sólo a donde estábamos, sino a una posición mucho más alta, tecnológicamente”, declaró Salehi en una entrevista con la cadena canadiense CBC.

Además aseveró que Teherán no quiere ver ese día y no quiere tomar una decisión en ese curso, pero está preparado.

En otras partes de sus declaraciones, Salehi minimizó la amenaza del Gobierno del nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump que ordena la construcción de “un sistema de defensa con misiles de tecnología de punta” para proteger al país norteamericano de supuestos ataques de Irán y Corea del Norte.

“Estados Unidos está a más de 10 000 millas (16 000 kilómetros) de distancia de Irán, y nunca hemos tenido la intención de fabricar misiles que vayan tan lejos”, añadió Salehi.

Finalmente consideró un signo “positivo” que Trump no mencionó ni a Irán ni al acuerdo nuclear en su discurso inaugural tras su investidura.

Durante su campaña a la Casa Blanca, Trump había amenazado en reiteradas ocasiones de romper el acuerdo nuclear, conocido como el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés).

Este acuerdo alcanzado en julio de 2015 entre Irán y el Grupo 5+1 (Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, y Francia, más Alemania), tenía como objetivo aliviar las sanciones contra Irán a cambio de limitaciones en las actividades nucleares del país persa; sin embargo, Estados Unidos renovó el pasado 1 de diciembre las sanciones contra Irán por otros 10 años con el fin de intentar aislar a Teherán.