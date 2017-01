Una congresista demócrata estadounidense viaja a Damasco

Alwaght- La congresista demócrata estadounidense, Tulsi Gabbard, viajó a Damasco, la capital de Siria, donde mantuvo reuniones con las autoridades sirias.

Esta visita inusual se realizó en los últimos días, pero no se emitió ninguna información al respecto.

La oficina de Gabbard evitó informar sobre si la diputada se había reunido o no con el presidente sirio, Bashar al-Asad.

El viaje tuvo como objetivo reunirse con varios grupos, como jefes religiosos, trabajadores humanitarios, refugiados y responsables gubernamentales, según una portavoz de la diputada demócrata.

Anteriormente Gabbard había presentado una propuesta de ley para poner fin a la ayuda militar a los rebeldes de luchan contra el Gobierno de Al-Asad y el grupo terrorista Daesh, entre otros.

“Nuestros recursos limitados deberían ser utilizados para reconstruir nuestras ciudades acá, y no para alimentar guerras contraproducentes” de cambio del gobierno en el extranjero, aseveró.

La crisis en Siria, desde su inicio en 2011, ha dejado 280.000 personas muertas y ha obligado a la mitad de la población a huir de sus hogares. Por el momento, han fracasado los múltiples intentos de poner fin al conflicto.