Más de 50 representantes demócratas boicotean investidura de Trump

Alwaght- Más de 50 representantes demócratas no acudirán el próximo 20 de enero a la ceremonia de investidura presidencial de Donald Trump, en señal de protesta contra el futuro presidente, han informado este miércoles las fuentes estatales.

Entre dichos representantes destaca el congresista afroamericano y líder de los derechos civiles, John Lewis, quien había anunciado anteriormente que no acudiría a la toma de posesión de Trump porque no lo considera “un presidente legítimo”, haciendo referencia a posible intervención de Rusia en las elecciones presidenciales de este país.

Por su parte, Trump atacó a Lewis en Twitter y declaró que “el congresista John Lewis debería pasar más tiempo en arreglar la horrible situación en su distrito, que se está hundiendo (por no mencionar que está infecto de crimen) en vez de quejarse falsamente por los resultados electorales. Es todo hablar, hablar, hablar. No hay acción ni resultados. Triste”.

Estas declaraciones de Trump provocaron la indignación de los demócratas, por lo tanto, más representantes se sumaron al boicot de dicha ceremonia.

Por su parte, Barbara Lee, representante de California, ha afirmado que no participará en esta ceremonia, reiterando críticas contra Trump por su ofensiva contra las mujeres, los musulmanes y la construcción del muro en la frontera con México.

“Donald Trump ha probado que su administración normalizará las más extremas franjas del partido Republicano. El día de la toma de posesión, no estaré celebrando. Estaré organizándome y preparándome para la resistencia”, declaró recientemente Lee en un comunicado.

En el marco de los actos de protesta contra Trump, un hombre se quemó a lo bonzo la noche del martes frente al Trump International Hotel en Washington, capital de Estados Unidos.

Mientras tanto, las fuerzas policiales lo llevaron inmediatamente a un hospital y salvaron su vida.

Según una reciente encuesta realizada por Gallup, el 55 por ciento de los estadounidenses desaprueban Donald Trump, antes de la toma de posesión.