Trump: Todos los países dejarán la Unión Europea

Alwaght- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que todos los países dejarán la Unión Europea (UE), siguiendo el ejemplo del Reino Unido, por la crisis migratoria.

“Creo que la gente quiere (...) su propia identidad, así que si me pregunta (...) creo que otros (países) dejarán” el bloque, anunció Trump en una entrevista concedida el domingo con el diario británico The Times.

Al destacar la decisión del Reino Unido de salir de la UE, el magnate inmobiliario aseguró que trabajará duro para lograr un acuerdo comercial con el Londres “lo más rápido posible y en los mejores términos” para ambas partes.

En otras partes de sus declaraciones, Trump arremetió contra la “catastrófica política” de la canciller alemana Angela Merkel de abrir las fronteras de su país a “miles de inmigrantes ilegales”.

Al mismo tiempo añadió que siente “gran respeto” por la canciller alemana y la calificó como “la más importante líder europeo”.

Además arremetió nuevamente contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), al calificar de “obsoleta” la organización y reprochar a sus Estados miembros no pagar su parte de la defensa común.

“La OTAN tiene problemas, está obsoleta en primer lugar porque fue creada hace muchos y muchos años y porque no se ocupó del terrorismo”, aseveró Trump.

Durante su campaña a la Casa Blanca, Trump había amenazado con abandonar la Alianza Atlántica, y declaró que no hay equidad en la distribución de la responsabilidad entre los miembros de la OTAN.