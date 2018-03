Bin Salman: Arabia Saudí expandió el wahabismo a petición del Occidente

Alwaght- El príncipe heredero saudí, Mohamad Bin Salman, admitió que Arabia Saudí expandió el wahabismo a petición del Occidente.

En una entrevista con el diario estadounidense The Washington Post, Bin Salman declaró que las inversiones en mezquitas y escuelas religiosas del wahabismo tienen raíz en la Guerra Fría.

De acuerdo con Bin Salman, los aliados occidentales de Arabia Saudí le habían pedido que use sus recursos para expandir el wahabismo y evitar incursiones en países musulmanes por parte de la Unión Soviética.

Además aseveró que los sucesivos Gobiernos saudíes perdieron el rumbo del esfuerzo, y ahora “tenemos que recuperarlo todo”. El financiamiento ahora proviene en gran parte de “fundaciones” saudíes, y no desde el gobierno.

En esta entrevista, Bin Salman también se refirió a otros temas y asuntos regionales y aseveró que “si resolvemos todos los problemas de nuestra región, Oriente Medio se convertirá en una nueva Europa".