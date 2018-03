Este distrito escolar armará a alumnos con piedras para atacar a tiradores

Un distrito escolar de Pensilvania implementó una nueva forma para defenderse de posibles tiroteos escolares: colocar cubetas llenas de piedras de río en los salones.

David Helsel, inspector del distrito escolar de Blue Mountain en el condado de Schuykill en Pensilvania, dijo que de esta forma los estudiantes que no puedan evacuar la escuela durante un tiroteo no tendrán que esperar sentados, según informa CNN.

"El protocolo dicta que los estudiantes deben esconderse bajo los escritorios y, básicamente, ser objetivos pasivos en los salones de clase. Decidimos darles poder a nuestros estudiantes con armas para defenderse si es necesario", dijo Helsel.

De acuerdo con CNN, el inspector Helsel dijo, a través de un video publicado en internet, que el distrito decidió llevar rocas a los salones después de que el personal haya tomado el entrenamiento de respuesta emergente ante un tiroteo llamado ALICE , cuyas iniciales significan: Alert (alertar), Lockdown (bloqueo), Inform (informar), Counter (contraatacar), Evacuate (evacuar).

El entrenamiento ALICE les enseña a poner barricadas en las puertas con escritorios y sillas y a huir de disparos de armas. Además, les enseña a los estudiantes a arrojar cualquier cosa, desde plumas hasta engrapadoras, en lugar de "esperar pasivamente".

Aunque Helsel apoya la idea de armar a estudiantes con piedras para atacar al tirador si es necesario, dice que han aprendido que la evacuar a los estudiantes es la que es más segura.

Por lo tanto, Helsen señaló que defenderse con piedras es sólo para alumnos que no pueden evacuar las instalaciones escolares.

"Entendemos que un arma es mucho más mortal que una piedra. Nuestra esperanza es que, de alguna forma, tengamos la habilidad de detener a un intruso armado de entrar a nuestros salones de clase", agregó Helsel.

Dori Bernstein, padre citado por CNN, dijo: "En este momento, tenemos que ser creativos, tenemos que proteger a nuestros hijos principalmente; y arrojar piedras es una opción".

aztecaamerica