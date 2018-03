Ayatolá Jamenei: Irán frustró complot de EEUU en Oriente Medio

Alwaght- El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, subrayó que Irán ha logrado frustrar complot de Estados Unidos para propagar el terrorismo y provocar divisiones en la región de Oriente Medio.

En su discurso por ofrecido el miércoles por el Año Nuevo persa (Noruz) desde el Mausoleo del octavo Imam de los musulmanes chiíes, el Imam Reza (la paz sea con él), en la ciudad nororiental de Mashad, el ayatolá Jamenei denunció las intromisiones de Estados Unidos en la región y agregó que estas medidas tienen como objetivo desviar la atención pública de los crímenes que comete el régimen de Israel en contra de los palestinos.

“Estados Unidos creó grupos terroristas como Daesh en la región en un intento por distraer la atención pública del régimen sionista. Estados Unidos no quiere o no puede garantizar la seguridad en Oriente Medio”, aseveró.

El ayatolá Jamenei añadió que los países occidentales no han logrado establecer la seguridad y la estabilidad en Afganistán, destacando que Teherán ha ofrecido asistencia a los países de la región con base en la buena fe.

Además señaló que Irán ha logrado limpiar muchas partes de Oriente Medio de la presencia de terroristas. “Irán nunca ha tratado de inmiscuirse en los asuntos internos de otros países”, afirmó.

Finalmente afirmó que Irán ayudó y seguirá ayudando a los países que luchan contra el terrorismo, bajo su misma petición.