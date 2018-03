Fiestas de Iran: Noruz o el Año Nuevo Persa

En este 2018 el 21 de marzo tendrá lugar el acontecimiento más importante del calendario persa y una de las fiestas de Iran más celebradas, el año nuevo persa o el Noruz (no=nuevo + ruz=día, nuevo día en persa).

Año nuevo persa o año nuevo iraní: Noruz

Nouruz, Noruz o Norouz es el día de año nuevo del calendario persa, esta fiesta en Iran se celebra con la llegada de la primavera, en el momento exacto del equinoccio, por lo que cada año se celebra un día y hora diferente. Se celebra también en Azerbaiyán, Afganistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, Pakistán, partes de India y entre los kurdos. También se celebra en Turquía y algunos países de Asia Central.

Significado de Noruz, el año nuevo persa

Estas fiestas de Iran tienen la representación simbólica de dos conceptos antiguos; Fin y Renacimiento. Se conmemora el despertar de la naturaleza tras los largos meses de invierno y la esperanza de un año fructífero. Trayendo esperanza, paz y prosperidad al mundo.

Existen multitud de leyendas acerca de los comienzos del Noruz. Los orígenes documentados de estas fiestas en Iran se remontan a las celebraciones que festejaban los reyes aqueménidas en los palacetes de Persépolis hace ya más de 2500 años. El emperador persa Ciro el Grande (Shah Yamshid en la mitología), fue quien por primera vez atribuyo públicamente el nombre oficial de Noruz. Fue él quien edifico el complejo de Persépolis y bajo su mandato se creó el primer imperio de la región. Años más tarde, en la ciudad de Shiraz se formó el primer imperio del mundo de la mano de Takhte Yamshid. Más tarde, este imperio comandado por sus reyes hizo que el Noruz se extendiera por Babilonia, Egipto y Etiopía.

Fiestas de Iran Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Estas fiestas de Iran fueron nombradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2010 y declarada como una celebración por la paz y diversidad cultural por la ONU. Es una de las celebraciones más antiguas de la humanidad ya que se remonta a más de tres mil años de antigüedad.

Preparación y celebración de Noruz, el año nuevo persa o año nuevo iraní

Durante los días previos a estas fiestas de Iran, es tradición que las familias limpien a fondo sus casas como símbolo de purificación y renueven desde los utensilios del hogar hasta la ropa ya que es un símbolo de buen augurio con la llegada del año nuevo. Por lo que durante estas fechas aumentan considerablemente las ventas en todo tipo de negocios.

Las siete eses (Haft Sin) del año nuevo persa

Cuando se acercan estas fiestas de Iran, el país tiene como costumbre preparar y decorar sus mesas a conciencia. Deben seguir un ritual, como manda la tradición del Haft Sin ( las siete eses, ‘’S’’), deberán colocar siete elementos cuyo nombre en farsi empieza por ‘’s’’ y cada uno de ellos tiene un significado distinto:

Sabzeh. Brotes germinados de trigo o de lentejas adornados con un lazo rojo, simboliza remamiento, la nueva vida.

Sekke. Monedas de oro, simboliza riqueza y prosperidad.

Senyed. Fruto del ‘’olivo rojo’’, simboliza la fertilidad y el amor.

Sir. Ajo, simboliza la salud.

Sib. Manzana, simboliza la belleza y el deseo.

Zumaque. (una especia), simboliza el amanecer y la conquista de la luz, por su color.

Serkeh. Vinagre, simboliza la madurez y la paciencia.



Además, se añaden otros elementos como: una pecera con peces de colores para que atraigan la buena suerte, un espejo que es el símbolo de la autorreflexión en la literatura persa y huevos pintados que representan la fecundidad. El libro del Corán siempre está presente como símbolo de la fe y suelen iluminar la mesa con velas y adornos decorativos.

Fiestas de Iran en familia

Durante los 13 días que duran estas fiestas en Iran los iraníes viajan y hacen visitas a familiares y amigos siempre empezando por aquellos que tienen más edad. Los más pequeños reciben regalos o dinero, y como curiosidad los billetes siempre han de ser nuevos. También es muy común ver a gente haciendo hogueras y saltar sobre sus llamas. El día 13, el último día de esta fiesta, las familias y amigos se reúnen en el campo y los parques, donde es tradición llevar los brotes germinados de trigo o lentejas. A estos se les hacen nudos en los tallos que representan deseos, para posteriormente ser lanzados a un río con la esperanza de que estos se hagan realidad.

Visitar la tumba de Hafez en Shiraz

En Shiraz es tradicional en el año nuevo persa visitar la tumba del poeta Hafez. Aquí tenemos un video de este día y como la gente acude a ver la tumba del famoso poeta persa:

Viajar a Irán en Noruz o el Año Nuevo Persa

Pese a que es una época festiva en Iran Traveling Center no recomendamos viajar en fechas del año nuevo, especialmente los primeros días. Al contrario que en otros lugares del mundo, se trata de una celebración bastante familiar y el viajero no suele percibir ni disfrutar demasiado de esta festividad. Y en la parte de los inconvenientes, esta es la época en la que la gran mayoría de iraníes disfrutan de sus vacaciones, con muchísimos desplazamientos internos. Esto hace que se llenen transportes, hoteles, atracciones, y también suben los precios. Por lo tanto, si es posible recomendamos mover unos días nuestro viaje para no coincidir con los días de vacaciones locales. Teherán es la excepción, dado que se vacía y es un buen momento para moverse por la capital.



irantravelingcenter