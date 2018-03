No hay ninguna conversación secreta entre los yemeníes y Al Saud

Alwaght- El presidente del Consejo Político Supremo de Yemen, Saleh al-Samad, declaró el sábado que no hay ninguna conversación secreta entre los grupos yemeníes y Al Saud.

Al rechazar las noticias al respecto, Al-Samad dijo que la fuente de tales noticias falsas son los mercenarios en la sala de operaciones de la coalición saudí que tienen como objetivo romper la estabilidad del pueblo yemení.

“El régimen saudí no quiere dialogar; Yemen está listo para una paz real y no se rendirá ante presiones”, aseveró.

Además señaló que actualmente el enemigo está decepcionado y está en un estado derrota, “lo que es un signo de la certeza de nuestra victoria”. “Estamos en una etapa precisa y sensible”, agregó.

Finalmente subrayó que los mercenarios no pueden controlar la situación porque dependen del régimen de Al Saud y Arabia Saudí no puede hacer nada porque está en manos de Estados Unidos.

Yemen ha sido testigo de ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudí contra Yemen, desde marzo de 2015, los que tratan de socavar el movimiento popular Ansarolá y restaurar al expresidente fugitivo Abdu Rabu Mansur Hadi en el poder.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó, en su informe, que en dos años de guerra en Yemen, 12 mil civiles han muerto. Esta cifra también incluye a los que han perecido por falta de alimentos o agua.