Irán responderá a EEUU por sus violaciones del acuerdo nuclear

Alwaght- Irán dará una respuesta “adecuada y oportuna” a Estados Unidos por sus incesantes violaciones del acuerdo nuclear.

Así lo indicó el sábado el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Shamjani, en una reunión mantenida con el canciller de Omán, Yusuf bin Alawi, en Teherán, capital iraní, donde reafirmó que Irán no acepta ningún cambio, interpretación o nueva acción que limite el acuerdo nuclear, también conocido como el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés).

Shamjani advirtió a los países europeos que no se pasen al campo de Estados Unidos y el régimen de Israel para mantener vivo el acuerdo, ya que los firmantes europeos del acuerdo nuclear con Irán en 2015 proponen nuevas sanciones contra Teherán bajo la presión de Washington.

“La República Islámica de Irán seguirá ampliando sus capacidades de defensa de carácter disuasivo, particularmente su programa de misiles, sin tener en cuenta las campañas políticas y mediáticas en su contra”, aseveró.

Shamjani dijo que Estados Unidos no cumplió con sus obligaciones y su enfoque ilegal al JCPOA, así como la pasividad de Europa con respecto a los enfoques de Washington, muestra claramente que los países de la región deben enfocarse en encontrar una solución a los problemas actuales y las crisis en la región.

En el discurso ofrecido en octubre de 2017, Trump se negó a certificar el acuerdo nuclear con el país persa, pese a que Teherán ha cumplido con sus obligaciones.

Irán ha advertido en reiteras ocasiones de que si Estado Unidos se retira del JCPOA, ‎perderá la confianza del mundo y recibirá una firme respuesta.

En el marco de sus políticas y decisiones antiiraníes, Trump destituyó el martes al secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y anunció que propondrá al director del CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos), Mike Pompeo, para reemplazarlo.

Según los analistas, esta decisión es un “acontecimiento muy negativo” que pondrá en peligro aún más el acuerdo nuclear de Irán y que Pompeo será más efectivo en dirigir el departamento que Tillerson y “lo moverá más en la dirección de una política estatal profunda de la República que será hostil a todo lo que Donald Trump postuló durante la campaña.