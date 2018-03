Un ingeniero reportó grietas en el puente de Miami dos días antes de que colapsara

El reporte del ingeniero a cargo de la obra en construcción fue hecho en un mensaje de voz al Departamento de Transporte de la Florida.

Un ingeniero a cargo de la construcción del puente peatonal que colapsó este jueves en Miami había reportado grietas en la estructura dos días antes de que colapsara, lo que provocó la muerte de al menos seis personas.

El reporte fue hecho por el principal funcionario de la compañía a cargo del diseño de la obra y fue transmitido a través de un mensaje de voz a un empleado del Departamento de Transporte de la Florida.

Ese empleado estaba fuera de la oficina y apenas lo recibió este viernes, una día después de la tragedia.

Según el mensaje, la grieta estaba en el lado norte de la estructura, pero la compañía no la consideró un asunto de seguridad de acuerdo a la transcripción dada a conocer por el departamento.

"La hemos visto (la grieta) y.. obviamente algunas reparaciones o lo que sea necesario será hecho, pero desde la perspectiva de seguridad no vemos que haya algún issue allí por lo que no estamos preocupados", dijo en el mensaje de voz el ingeniero W. Denney Pate de la empresa que diseñó la estructura, Figg Bridge Group.

"En todo caso, obviamente la grieta no es buena y hay que hacer algo, sabes, algo para repararla", se escucha en el mensaje de voz.

En un comunicado Figg Bridge Group dijo tras conocerse la existencia de ese mensaje que "continúa trabajando diligentemente con el equipo de construcción para ayudar a determinar la causa del colapso del puente peatonal que estaba en construcción en la Universidad Internacional de la Florida".

Agregó que están "desconsolados por la pérdida de vidas y lesiones" y que siguen examinando cuidadosamente los pasos que el equipo tomó para garantizar la seguridad del público.

"La evaluación se basó en la mejor información disponible en ese momento" indicó el comunicado que agregó que no había problemas de seguridad.

"Buscaremos respuestas para descubrir qué factores llevaron a esta trágica situación, pero es importante que las agencias responsables de investigar esta situación devastadora reciban el tiempo apropiado para identificar con precisión los factores que llevaron al accidente durante la construcción. Nos comprometemos a trabajar con todas las autoridades apropiadas a lo largo de este proceso", concluye el comunicado escrito.

El Departamento de Transporte de la Florida reaccionó tras dar a conocer la transcripción que cualquier responsabilidad sobre la seguridad de la estructura recae sobre el equipo de construcción y diseño del puente que contrató la Universidad Internacional de la Florida (FIU).

En todo caso, cualquier conclusión sobre las causas del colapso del puente serán determinadas por la Agencia Federal de Seguridad del Transporte (NTSB por sus siglas en inglés).

Mientras tanto, la prioridad de las autoridades del condado de Miami-Dade es retirar los restos de la estructura que colapsó para tener acceso a los autos que quedaron atrapados. Los funcionarios esperan recuperar así los cuerpos de las vícitmas que se cree que están dentro del interior de los vehículos.

"Esto ha pasado de ser un rescate a una operación de recuperación", declaró a la prensa muy temprano este viernes Álvaro Zabaleta, vocero del Departamento de Policía de Miami Dade.

Orlando López, alcalde de la ciudad de Sweetwater, donde se produjo el desplome de la estructura, indicó que la mayoría de las personas heridas son hispanas. López también reveló que bajo el puente hay, al menos, cinco cadáveres.

Juan Pérez, director de la policía del condado, en una segunda conferencia de prensa este viernes, pidió "no llegar a conclusiones" sobre lo que ha pasado o sobre la investigación y criticó que se está publicando información que no es correcta. Además, solicitó no difundir los posibles nombres de las víctimas. "Esto es una tragedia y no hay nada que podamos hacer para llenar ese vacío", añadió.

El puente había sido ensamblado en otro lugar y sus 950 toneladas de estructura fueron trasladadas para la instalación una vez terminado, según un documento de la FIU. El segmento movilizado tenía unas dimensiones de 174 pies de largo (53 metros), aunque la estructura total iba a tener una dimensión de 289 pies de largo por 31,67 pies de ancho, incluyendo sus escaleras y ascensores.

El método que se utilizó fue el de Self-Propelled Modular Transportation y la universidad asegura que era la estructura peatonal más larga que jamás haya sido transportada en Estados Unidos, pese a que no es la primera vez que utilizan este procedimiento de construcción.

Entre sus principales características también estaba la de poder resistir un huracán de categoría 5.

univision