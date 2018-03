Ayatolá Jamenei: Irán no negociará con EEUU su presencia en la región

Alwaght- El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, afirmó el jueves que Irán no negociará con Estados Unidos su presencia en la región de Oriente Medio y que este tema no tiene nada que ver Washington.

“Mientras Estados Unidos tiene una presencia corrupta y sediciosa en todos los rincones del mundo, genera dudas sobre la presencia de Irán en la región. ¿Tenemos que pedir permiso a Estados Unidos para nuestra presencia en la región?”, preguntó el ayatolá Jamenei durante sus declaraciones pronunciadas con motivo del Día de la Mujer, que coincide con el aniversario del nacimiento de Fátima az-Zahra (la paz sea con ella), hija del profeta del Islam, el Hazrat Mohamad (P).

En este contexto se refirió a las declaraciones de los funcionarios estadounidenses e ironizó que cuando Irán desea estar presente en Estados Unidos, dialogará con Washington.

Igualmente se refirió a las declaraciones de las autoridades europeos que buscan conversar con Irán sobre su presencia en la región y dijo que Oriente Medio es la región en la que se encuentra Irán y esto también no tiene nada que ver con los europeos.

Finalmente aseveró que Irán realiza sus actividades en la región con la plena cooperación con sus vecinos y seguirá avanzando en este camino con éxito.