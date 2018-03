Irán ha triplicado su producción de misiles

Alwaght- Hoy, a pesar de las disputas y acciones de arrogancia y enemigos, los defensores del desarrollo defensivo en Irán están más que nunca, y el Gobierno, el Parlamento, y todos están trabajando en el campo de los misiles, en particular los misiles tierra-tierra.

Anteriormente, tuvimos que explicar para las instituciones sobre las acciones, pero ahora no es así, y nuestros productos se han triplicado en comparación con el pasado.

Estados Unidos aumenta sus arsenales atómicos a diario y dice que está defendiendo sus intereses, pero, alega, Irán no debe tener misiles.

Previamente, el portavoz jefe de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de brigada Seyed Masud Yazayeri, declaró el sábado que Irán no negociará sobre sus misiles menos que Estados Unidos y Europa destruyan sus armas nucleares y misiles de largo alcance.

“Lo que los estadounidenses dicen por desesperación con respecto a limitar la capacidad de misiles de la República Islámica de Irán es un sueño inalcanzable y es impulsado por sus fracasos y derrotas en la región”, aseveró Yazayeri en reacción a las declaraciones de los funcionarios estadounidenses y algunos europeos sobre la capacidad misilística de Irán.

Al rechazar las acusaciones en este campo, Irán ha asegurado en reiteradas ocasiones que todos sus misiles de largo, corto y medio alcance como los misiles balísticos, tienen carácter defensivo y ninguno de ellos son capaz de portar ojivas nucleares.