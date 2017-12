The National Interest: Alianza Irán-Rusia-Turquía no es una buena noticia para EEUU

Alwaght- La alianza entre Irán, Rusia y Turquía y sus relaciones cercanas no es una buena noticia para Estados Unidos, el cual se ha quedado fuera de las negociaciones sobre la crisis siria en Astaná (la capital de Kazajistán).

Así lo anunció la revista estadounidense The National Interest en un informe, en el cual indicó que el aumento de las relaciones entre estos tres países le ha dejado aislado a Estados Unidos de diversos acontecimientos en la región de Oriente Medio como las negociaciones sobre Siria.

Al referirse a la reunión de los líderes de Irán, Rusia y Turquía por octava vez en 2017, el informe añadió que la continuación de sus estrechas relaciones no tendrá buenas consecuencias para Estados Unidos y sus aliados como Arabia Saudí y el régimen de Israel.

Además se refirió al aumento del poder del presidente sirio, Bashar al-Asad, en el marco de los acontecimientos regionales, e indicó que otros países regionales también buscan tener relaciones con esta alianza trilateral.

Por lo tanto, es más difícil que Estados Unidos ignore diversos diálogos entre Irán, Rusia y Turquía, al considerar la reducción de la escala de las operaciones militares de Washington en la región en 2018, concluyó el informe.

Las conversaciones de Astaná forman parte del acuerdo de tregua (entre Teherán, Moscú y Ankara) que entró en vigor el 30 de diciembre de 2016 en Siria y que, sin embargo, deja fuera a grupos terroristas como Daesh y Frente Al-Nusra. Se trató de la primera vez que Estados Unidos no desempeñó un papel en los diálogos de paz celebrados sobre Siria.

Esta alianza trilateral ha desempeñado un significativo papel en el avance de las operaciones antiterroristas del Ejército sirio en diversas partes del país árabe.