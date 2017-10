Postura de Trump ante el JCPOA muestra que no hay que confiar en EEUU

Alwaght- La postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante el acuerdo nuclear con Irán muestra que no hay que confiar en Washington.

Así lo anunció el diario estadounidense The Huffington Post en un análisis titulado “Mensaje del presidente Trump sobre Irán a Corea del Norte: no confíe en Washington”.

Este análisis indicó que esta postura lleva un mensaje para Corea del Norte y esto es que seguramente no se puede confiar en ningún Gobierno estadounidense en ningún acuerdo de desnuclearización.

Además aseveró que la postura de Trump ante el acuerdo nuclear, también conocido como el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus siglas en inglés), obviamente afecta las relaciones con Irán y el resto del Oriente Medio. Pero las repercusiones van mucho más allá.

De hecho, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, afirmó que “la razón por la que estamos viendo el acuerdo con Irán es por Corea del Norte”.

En el marco de las nuevas estrategias de Trump contra Irán, el mandatario estadounidense se negó el pasado 13 de octubre a certificar el acuerdo nuclear con el país persa, pese a que Teherán ha cumplido con sus obligaciones.

Trump ha expresado repetidamente su fuerte oposición al acuerdo y ha buscado desesperadamente un pretexto para eliminarlo o debilitarlo y deshacerse de los límites que el acuerdo impone a la capacidad estadounidense de adoptar políticas más hostiles contra Irán.