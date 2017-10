Puigdemont asegura que no se da por cesado

Alwaght- El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que no se da por cesado y sigue defendiendo la independencia de Cataluña de España.

Puigdemont ha llamado este sábado a los catalanes a hacer una “oposición democrática” a la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno de Madrid, una actuación que ha calificado de “agresión premeditada a la voluntad de los catalanes”.

“Nuestra voluntad [la del Govern] es seguir trabajando para cumplir los mandatos democráticos y a la vez buscar la máxima estabilidad y tranquilidad, entendiendo las dificultades lógicas que supone una etapa de esta naturaleza que nuestro país no ha recorrido nunca en los términos en los que lo hace ahora”, ha subrayado.

Durante un discurso dirigido a los catalanes, Puigdemont prometió continuar “trabajando para construir un país libre, para garantizar una sociedad que tenga menos injusticias, más solidaridad y con más fraternidad con todos los pueblos del mundo, empezando con los pueblos de España, con los que queremos vincularnos desde el respeto y el reconocimiento mutuo”.

Además ha instado a los catalanes a seguir defendiendo la independencia de forma pacífica y ha solicitado que no abandonen “una conducta cívica y pacífica”.

El Gobierno de Madrid adoptó estas medidas después de que el Parlamento de Cataluña declarara el viernes la independencia de esta región y la creación de una república catalana.