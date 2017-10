España insta a secesionistas de Cataluña a obedecer a Madrid

Alwaght- El Gobierno de España instó el domingo a los catalanes a aceptar la decisión de Madrid de despedir a su liderazgo secesionista y tomar el control de esta región.

Esto se produjo un día después de que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, anunciara que cesará al Gobierno de Cataluña y convocará elecciones autonómicas en un plazo máximo de seis meses.

En sus declaraciones a la cadena británica BBC, el canciller español, Alfonso Dastis, llamó a obedecer a Madrid y aseveró que “un golpe de estado es lo que han hecho el señor (Carles) Puigdemont y su gobierno. Lo que nosotros (el gobierno español) estamos haciendo es seguir estrictamente las cláusulas de nuestra Constitución”.

Así respondió Dastis a las declaraciones de la portavoz del parlamento regional, Carme Forcadell, quien dijo que no aceptaría la decisión de Madrid y acusó a Rajoy de llevar adelante un “golpe de estado”.

“Vamos a establecer las autoridades que van a gobernar el día a día de los asuntos de Cataluña de acuerdo con sus propias normas (...) Esperamos que la gente en Cataluña desoiga las instrucciones que planean dar sus líderes regionales, porque no están legitimados para hacerlos”, agregó Dastis.

Esta decisión de Madrid, que sería implementada esta semana, provocó las críticas de Puigdemont, quien la calificó como una “humillación” y llevó a las calles de Barcelona el sábado a decenas de miles de manifestantes independentistas.

El referéndum de independencia de Cataluña se celebró el pasado 1 de octubre, en el que ganó el “sí” con el 90 por ciento de los votos; sin embargo Madrid no reconoce esta votación, suspendida por el Tribunal Constitucional de España.

La semana pasada Rajoy concedió a Puigdemont un plazo de cinco días para rechazar la candidatura independentista o afrontar la suspensión de la autonomía política de Cataluña, tal y como establece el artículo 155 de la Constitución española, lo que no fue aclarado por Puigdemont.