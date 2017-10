Rajoy cesará al Gobierno catalán y convocará elecciones en seis meses

Alwaght- El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, anunció el sábado que cesará al Gobierno de Cataluña y convocará elecciones autonómicas en un plazo máximo de seis meses.

Rajoy pronunció estas declaraciones tras reunir al Consejo de Ministros para decidir las medidas a tomar en el marco de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En este contexto declaró que Madrid no tuvo otra opción después de que el Gobierno de Cataluña actuara de una manera “unilateral, contrario a la ley y que ha buscado el enfrentamiento” al celebrar el referéndum de independencia.

“Lo que vamos a solicitar al Senado es que se autorice al Gobierno a adoptar las siguientes decisiones: en primer lugar, proceder al cese del presidente del Gobierno de Cataluña, del vicepresidente y del resto de los consejeros que lo integran”, agregó.

Además aseveró que los ministros nacionales se repartirán las competencias del Ejecutivo autonómico “a lo largo del plazo que dure esta decisión excepcional”.

Por su parte, el presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, aseguró que la pretensión de Rajoy al amparo del artículo 155 de la Constitución es una “humillación” incompatible con la democracia.

“Las instituciones catalanas y el pueblo de Cataluña no pueden aceptar este ataque. La humillación que pretende el Gobierno español haciéndose tutor de toda la vida pública catalana, desde el Gobierno hasta los medios de comunicación públicos, es incompatible con una actitud democrática y se sitúa fuera del estado de derecho”, aseveró.

Se trata de la primera vez en las cuatro décadas de democracia en España que Madrid habría invocado la constitución para despedir eficazmente a un gobierno regional y convocar nuevas elecciones.

El referéndum de independencia de Cataluña se celebró el pasado 1 de octubre, en el que ganó el “sí” con el 90 por ciento de los votos; sin embargo Madrid no reconoce esta votación, suspendida por el Tribunal Constitucional de España.

La semana pasada Rajoy concedió a Puigdemont un plazo de cinco días para rechazar la candidatura independentista o afrontar la suspensión de la autonomía política de Cataluña, tal y como establece el artículo 155 de la Constitución española, lo que no fue aclarado por Puigdemont.