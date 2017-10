Cataluña amenaza con declarar la independencia si Madrid continúa la represión

Alwaght- El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, amenazó el miércoles con declarar formalmente la independencia si el Gobierno de España “persiste en impedir el diálogo y continuar la represión”.

Puigdemont dijo el miércoles a los miembros de su Partido Demócrata de Cataluña (CUP) que adoptará esta medida si el Gobierno central en Madrid comienza el proceso de suspender la autonomía de la región, como lo ha amenazado.

Esto se produce mientras que este jueves vence el ultimátum fijado por el Gobierno central de Mariano Rajoy al Ejecutivo de Cataluña, según el cual Puigdemont tenía hasta las 10:00 horas (8:00 GMT) para responder si declaraba o no la independencia de la región.

“Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el día 10 de octubre”, indicó Puigdemont, en la segunda carta enviada este jueves a Rajoy.

Esto ocurrió después de que Puigdemont enviara el lunes a Rajoy una primera respuesta a su requerimiento, en la que no aclaró si declaró la independencia catalana ante el Parlamento el 10 de octubre.

El portavoz del Gobierno de Madrid, Íñigo Méndez de Vigo, ha declarado este jueves que España entiende que no se ha respondido el requerimiento y aplicará el artículo 155, que le permite asumir directamente funciones desempeñadas por las autoridades catalanas.

Íñigo Méndez de Vigo lamentó asimismo que Cataluña, en opinión del Ejecutivo, haya optado por el enfrentamiento.

El referéndum de independencia de Cataluña se celebró el pasado 1 de octubre, en el que ganó el “sí” con el 90 por ciento de los votos; sin embargo Madrid no reconoce esta votación, suspendida por el Tribunal Constitucional de España.

Puigdemont declaró el pasado 10 de octubre la independencia de Cataluña de España, pero la dejó en suspenso y llamó al diálogo con el Gobierno de Madrid al respecto.

Rajoy dio el mencionado ultimátum a Puigdemont para rechazar la candidatura independentista o afrontar la suspensión de la autonomía política de Cataluña, tal y como establece el artículo 155 de la Constitución española.